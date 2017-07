Fiorentina, Freitas: "Serie A fantastica, felice del rinnovo coi viola"

Il direttore sportivo della Fiorentina Carlos Freitas, che ieri è tornato in patria per l'amichevole con lo Sporting Lisbona, si è raccontato in un'intervista ad A Bola: "La mia avventura a Firenze mi ha arricchito molto. La Serie A è un campionato differente rispetto a tutti gli altri, in cui conta tanto l'aspetto tattico. Ogni settimana affrontiamo grandi squadre, è un'esperienza fantastica. Sporting? Come gli altri club in cui ho lavorato, lo Sporting ha rappresentato una tappa importante per me e mi ha consentito di essere dove sono oggi. Ritorno allo Sporting? Non sono stato contattato dal club. Sono felice alla Fiorentina, con la quale ho rinnovato da poco il contratto fino al 2019 con una grande iniezione di fiducia da parte di tutti. La mia realtà è la Fiorentina e a me piace parlare della realtà".