La Fiorentina ritrova Federico Chiesa dal primo minuto, nel lunch time della 31esima giornata di campionato contro il Frosinone. Ancora out, invece, il centrocampista Edimilson. In panchina anche Giovanni Simeone che davanti fa spazio a Kevin Mirallas.

Nel Frosinone, a caccia disperatmente di punti salvezza e reduce dal primo successo casalingo della stagione, mister Baroni lascia a sorpresa fuori Ciano per dar peso all’attacco con due prime punte di ruolo.

Queste le formazioni uffficiali del match:

Fiorentina (4-3-3): Lafont; Laurini, Pezzella, Milenkovic, Biraghi; Benassi, Veretout, Gerson; Mirallas, Muriel, Chiesa

Frosinone (3-5-2): Sportiello; Goldaniga, Salamon, Capuano; Paganini, Sammarco, Valzania, Chibsah, Beghetto; Pinamonti, Trotta