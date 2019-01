Fiorentina, Fulham su Pjaca. Ranieri non si sbottona: "Non è vero"

MILAN, LINEA VERDE PER IL MERCATO E BORINI-SHENZHEN NON È FINITA. INTER, CONTATTI PER DE PAUL E VANTAGGIO PER BARELLA. FROSINONE, INSERIMENTO PER EDERA E RHODEN. JUVE, SI AVVICINA ROMERO. E IL PARMA PENSA A FALCINELLI - No a Ibrahimovic e Fabregas, meglio puntare sui giovani. È la...