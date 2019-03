Fiorentina fuori dalla corsa europea. Coppa Italia ancora di salvezza

© foto di Insidefoto/Image Sport

Fiorentina-Torino 1-1 (7' Simeone, 34' Baselli)

Se da una parte il Torino, con i suoi 45 punti, può ancora sognare un accesso europeo, lo stesso non si può dire per la Fiorentina. La squadra di Pioli, col pareggio di oggi, salvo colpi di scena è infatti oramai tagliata fuori dalla volata all'Europa League. I 38 punti dei viola sembrano decisamente pochi per immaginare un piazzamento europeo e il pareggio di oggi non ha fatto altro che confermare i limiti della squadra di Stefano Pioli. La Fiorentina, oggi 10°, non porta a casa la vittoria oramai da 5 partite (ultimo successo il 17 febbraio con la SPAL) e anche per questo il gap di 9 punti dalla Roma sesta (e di 7 dal terzetto Lazio-Sampdoria-Torino) sembra decisamente incolmabile.

Ma le prossime partite saranno comunque fondamentali per la compagine gigliata: se da una parte è infatti venuto meno l'obiettivo (e quindi l'ambizione) europea, dall'altra c'è da preparare al meglio la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l'Atalanta in programma il 25 aprile a Bergamo. Una gara che, paradossalmente, potrebbe comunque regalare ai viola la possibilità di giocare, la prossima stagione, anche il giovedì sera. E le prossime sfide con Roma, Frosinone, Bologna e Juventus serviranno proprio per questo scopo.