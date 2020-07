Fiorentina, futuro in bilico per Vlahovic: tra rinnovo e possibile prestito

Quando i procuratori si muovono, di solito, non lo fanno mai a caso. Ed è per questo che deve far riflettere il viaggio che il manager di Dusan Vlahovic, Darko Ristic, ha scelto di fare in Italia – e in particolare a Firenze – con l’obiettivo di seguire da vicino nella prossima settimana il suo assistito e pianificare insieme alla Fiorentina la soluzione migliore per lui in vista dell’estate. Il rendimento del serbo nel post lockdown non è stato certo esaltante: un rosso rimediato a Roma per una gomitata quando ormai la partita era finita, due sole presenze da titolare e, soprattutto, zero gol. Niente di preoccupante, si fa sapere dalla società: Vlahovic (che tra tutti i compagni contagiati ha avuto forse i postumi peggiori a livello fisico a causa del coronavirus) sta pagando semplicemente l’esplosione di Cutrone e la scelta da parte di Iachini di iniziare a dare minutaggio con continuità a una risorsa importante per l’attacco come Kouame. A riportarlo è La Nazione.