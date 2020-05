Fiorentina, Gagliardini nel mirino: possibile contropartita nell'affare Chiesa

Roberto Gagliardini, centrocampista dell'Inter, ha diversi estimatori tra cui la Fiorentina e il Torino ed entrambe le squadre hanno giocatori che potrebbero servire non poco a Conte l'anno prossimo. A Firenze ci sarebbe Chiesa, ma anche Castrovilli. La società nerazzurra valuta l'ex Atalanta almeno 25 milioni per questo, anche come parziale contropartita ad esempio per Chiesa, genererebbe un'importante plusvalenza per le casse dell'Inter.