Fiorentina, Gaspar allo Sporting Lisbona: 5 milioni nelle casse viola

© foto di Insidefoto/Image Sport

Pochi minuti fa è arrivata l'ufficialità della cessione di Bruno Gaspar allo Sporting Lisbona. Il club portoghese, per acquistare l'esterno classe '93, ha versato al club viola circa 5 milioni di euro, uno in più rispetto a quanto pagato dalla Fiorentina al Vitoria Guimaraes per portarlo in Italia la scorsa estate. A riportarlo è Firenzeviola.it.