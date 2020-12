Fiorentina-Genoa 0-0 al 45'. Partita con pochissimi guizzi. Infortuni per Catrovilli e Zapata

vedi letture

FIORENTINA-GENOA 0-0

Vincere per staccare la zona rossa. Vincere per respirare, salvare la panchina e tornare a sperare. Si dipana su questi due obiettivi la sfida tra Fiorentina e Genoa. Al Franchi da una parte Cesare Prandelli punta sul tridente composto da Callejon, Vlahovic e Ribery, mentre Maran ridisegna la squadra con un 4-4-2 molto quadrato e un attacco composto dall’uzbeko Shomurodov e Scamacca.

Due occasioni e due infortuni - Fiorentina che parte subito più aggressiva rispetto ai rivali e con Ribery che parte da sinistra per accentrarsi e Castrovilli che si muove sulla corsia lasciata libera dal francese. Genoa che, invece, si muove basso e molto quadrato per sfruttare le ripartenza sugli spazi avversari. Con queste premesse i primi 15’ scorrono via con pochissime occasione e un gioco molto spezzettato. Al 16’ è il Grifone ad avere la prima occasione del match: filtrante di Goldaniga per Scamacca che controlla e col tacco serve l’accorrente Sturaro che devia debolmente facilitando l’intervento di Dragowski. La risposta della Fiorentina arriva al 31’ con Ribery che sfrutta un cambio campo da destra a sinistra di Castrovilli con tiro al volo del francese che finisce altissimo. Al 36’ fuori Zapata per un problema muscolare e dentro Ghiglione che si va a prendere il ruolo di terzino destro e Goldaniga nuovo centrale. Al 39’ occasionassimo per la Fiorentina. Cross teso di Biraghi che trova Vlahovic che anticipa Marchetti ma non riesce a trovare la porta. Altro infortunio, questa volta per i viola al 40’: fuori Castrovilli e dentro Bonaventura.