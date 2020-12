Fiorentina-Genoa 1-1. Clamoroso al Franchi. A Pjaca risponde Milenkovic al 97'

FIORENTINA-GENOA 1-1

Marcatori: Pjaca 87’, 97’ Milenkovic

Vincere per staccare la zona rossa. Vincere per respirare, salvare la panchina e tornare a sperare. Si dipana su questi due obiettivi la sfida tra Fiorentina e Genoa. Al Franchi da una parte Cesare Prandelli punta sul tridente composto da Callejon, Vlahovic e Ribery, mentre Maran ridisegna la squadra con un 4-4-2 molto quadrato e un attacco composto dall’uzbeko Shomurodov e Scamacca.

Due occasioni e due infortuni - Fiorentina che parte subito più aggressiva rispetto ai rivali e con Ribery che parte da sinistra per accentrarsi e Castrovilli che si muove sulla corsia lasciata libera dal francese. Genoa che, invece, si muove basso e molto quadrato per sfruttare le ripartenza sugli spazi avversari. Con queste premesse i primi 15’ scorrono via con pochissime occasione e un gioco molto spezzettato. Al 16’ è il Grifone ad avere la prima occasione del match: filtrante di Goldaniga per Scamacca che controlla e col tacco serve l’accorrente Sturaro che devia debolmente facilitando l’intervento di Dragowski. La risposta della Fiorentina arriva al 31’ con Ribery che sfrutta un cambio campo da destra a sinistra di Castrovilli con tiro al volo del francese che finisce altissimo. Al 36’ fuori Zapata per un problema muscolare e dentro Ghiglione che si va a prendere il ruolo di terzino destro e Goldaniga nuovo centrale. Al 39’ occasionassimo per la Fiorentina. Cross teso di Biraghi che trova Vlahovic che anticipa Marchetti ma non riesce a trovare la porta. Altro infortunio, questa volta per i viola al 40’: fuori Castrovilli e dentro Bonaventura.

La ripresa ricomincia con gli stessi effettivi e un ritmo che stenta a decollare. Anche se è la Fiorentina ad apparire più nel vivo. Di Bonaventura al 51’ la prima occasione della seconda frazione con l’ex Milan che da ottima posizione manda a lato di testa un pallone arrivato dalla corsia destra. Lo stesso Bonaventura, pochi minuti dopo, ha un’altra buona occasione che non riesce a concretizzare. Al 64’ doppio cambio per il Genoa: fuori Marchetti (infortunio) per Paleari e Shomurodov per l’ex di turno Pjaca. Al 67’ Viola vicinissima al gol con azione manovrata a favore di Ribery che manda in porta Vlahovic che, però, al momento della conclusione si trova Bonaventura nel mezzo e manca il pallone. Al 68’ altra chance sprecata dai viola: ottima azione in solitaria di Biraghi sulla sinistra che poi mette nel mezzo trovando la conclusione sottoporta di Vlahovic che però non centra lo specchio della porta. Un minuto più tardi Fiorentina che va in gol con Bonaventura che chiude sul secondo palo un’azione manovrata sulla destra da Callejon per Amrabat che crossa nel mezzo, spezzata di Vlahovic e centro dell’ex Milan. Peccato però che Doveri annulla la rete con il VAR per un contatto ad inizio azione fra l’autore del gol e un avversario. Il forcing dei padroni di casa non cala nei minuti successivi con Vlahovic nuovamente al tiro al 74’. Al 76’ è la volta di Amrabat a tentare la conclusione dalla distanza dopo un’azione manovrata. Paleari blocca a terra. Un minuto dopo tre cambi per la Fiorentina: Cutrone per Vlahovic, Eysseric per Ribery e Borja Valero per Callejon. Al 79’ fuori Scamacca e Radovanovic per il Genoa e dentro Destro e Behrami. All’85’ altro tiro dei viola con Biraghi che calcia al volo sulla ribattuta di un calcio d’angolo. Paleari blocca di nuovo. Due minuti dopo all’87’ gol annullato a Destro per una deviazione in posizione di offside, ma è solo il preludio del vantaggio del Grifone con il più beffardo dei gol dell’ex con Pjaca che sfrutta una palla persa dalla Fiorentina, bella gestione di Destro che lancia il croato davanti a Dragoswki che non può nulla. Al 92’, nel secondo dei sei minuti di recupero concessi spazio anche a Kouame per Pulgar. Al’97’ arriva il pari della Fiorentina con Milekovic che butta dentro un pallone dopo un batti e ribatti infinito. Finisce qui il match con un pareggio incredibile al Franchi.