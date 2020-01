© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Genoa sbaglia un calcio di rigore al 15' con Criscito! Pezzella stende in area Favilli costringendo Orsato a fischiare il penalty. Il capitano del Genoa però non è freddo come in altre occasioni e si fa ipnotizzare da Dragowski autore di una grande parata. Fiorentina-Genoa ancora ferma sullo 0-0.