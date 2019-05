Fiorentina-Genoa, le formazioni: ok Edimilson-Muriel. C'è Kouame

© foto di Federico De Luca

Una sfida da dentro o fuori, senza più margini d’errore. Fiorentina e Genoa sono pronte a scendere in campo, sul prato del Franchi, per giocarsi punti buoni per trovare la salvezza. Una gara ad alta tensione per entrambe le squadre che inevitabilmente dovranno buttare un occhio anche a cosa succederà a San Siro nella gara fra Inter ed Empoli (clicca QUI per le combinazioni salvezza).

Per il punto che garantirebbe la matematica salvezza alla Fiorentina, mister Montella (squalificato e sostituito dal vice Russo per l’occasione) punta su un undici diverso rispetto a quello annunciato alla vigilia: in cabina di regia, infatti, c’è Edimilson e non Gerson, a sua volta avanzato nel tridente con Chiesa e Muriel.

Dall'altra parte mister Prandelli ritrova Romero dal 1' e lancia Kouame davanti al fianco di Pandev, con Sanabria e Lapadula inizialmente in panchina.

Queste le formazioni ufficiali della sfida fra Fiorentina e Genoa:

Fiorentina (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Edimilson, Veretout; Gerson, Muriel, Chiesa

Genoa (3-5-2): Radu; Biraschi, Romero, Zukanovic; Pereira, Bessa, Radovanovic, Veloso, Criscito; Kouame, Pandev