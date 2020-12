Fiorentina-Genoa, stasera al Franchi gioca Scamacca: l'attaccante piace molto a Pradé

Come sottolineato dal Corriere Fiorentino quella di stasera tra Fiorentina e Genoa sarà anche l'occasione per vedere in azione Gianluca Scamacca. L'attaccante classe '99 sta tenendo un ruolino di marcia netto, con sei centri in otto apparizioni, per una media di un gol ogni 105' e un contributo pesante del 46% sul monte reti dei suoi: il suo è un profilo che piace molto al ds viola Daniele Pradè, che gli ha fatto firmare il primo contratto da professionista, e che lo stava tenendo d'occhio anche un anno fa, prima di virare poi su Patrick Cutrone.