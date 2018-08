Fiorentina, Gerson è già l'uomo in più: il brasiliano promosso alla prima

© foto di Giacomo Morini

Gerson è l'uomo in più di casa Fiorentina. Una sorpresa, un calciatore già integrato negli schemi di Stefano Pioli. Il Corriere Fiorentino disegna il ritratto del calciatore arrivato in prestito secco dalla Roma. Per il futuro si vedrà, intanto Stefano Pioli lo ha trasformato in mezzala sinistra e il brasiliano ha trasmesso ottimi segnali. Verticalizzazioni e assist, un gol non bellissimo ma certamente efficace. L'8 in pagella racconta, da solo, la prestazione importante dell'ex giallorosso.