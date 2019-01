Fiorentina, Gerson e Pjaca verso la permanenza in viola

Fonte: firenzeviola.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Negli ultimi giorni si è iniziato a parlare di potenziali offerte in arrivo per due calciatori viola che hanno deluso nella prima parte della stagione. Stiamo parlando di Gerson e di Marko Pjaca. Per il primo, il Flamengo ha effettuato alcuni timidi sondaggi, soprattutto con l'entourage brasiliano. Per il secondo, in molti hanno pensato a un'interruzione del prestito con la Juventus che lo avrebbe poi eventualmente girato altrove (si è parlato di Milan). Il pensiero in casa Fiorentina però al momento pare essere decisamente diverso, infatti dal Franchi fiiltra l'assoluta volontà di trattenere i due giocatori arrivati in prestito la scorsa estate anche in caso di proposte provenienti dall'Italia e dall'estero. A riportarlo è Firenzeviola.it.