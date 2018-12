© foto di Federico De Luca

Il Corriere dello Sport-Stadio oggi in edicola fa il punto su quelle che potrebbero essere le trattative di mercato della Fiorentina per il centrocampo. Molto dipenderà da quello che farà Gerson, che potrebbe tornare anche alla Roma in anticipo e in questo senso la società non ha smesso di monitorare Tomas Soucek, vicino ai viola già lo scorso inverno. Szymon Zurkowski, Federico Viviani e Marko Rog restano altri nomi da tenere d'occhio.