Fiorentina, Gerson: "In viola per puntare alla Nazionale"

Il centrocampista brasiliano Gerson, passato questa estate in prestito secco alla Fiorentina, è intervenuto su Globo Esporte. Ecco uno stralcio delle sue parole:

“Quando sono arrivato a Roma, è stato fatto un progetto per la mia carriera e in questo progetto, nella mia terza stagione in Europa, c’è sicuramente bisogno di giocare, di avere più minuti nelle gambe. Ecco il motivo della scelta della Fiorentina, una squadra che mi permetterà di giocare ad alti livelli per realizzare il mio grande sogno: far parte del nuovo ciclo del Brasile. Le aspettative per questa stagione sono le migliori possibili. Il gruppo, l’ambiente e la struttura che ho trovato qui ci daranno indubbiamente un ottimo supporto per fare una buona annata. La Fiorentina ha una struttura molto qualificata. L’esperienza a Roma è stata fantastica e tra l’altro non credo di aver chiuso la mia storia con i giallorossi. Sono alla Fiorentina in prestito e ho un contratto con la Roma fino al 2021. Sono molto grato al club per tutto quello che ha fatto per me in questi anni. Ho imparato molto e ho ancora molto da imparare. In Italia il calcio è molto più difensivo, ci sono molti meno spazi per giocare. All’inizio è stato difficile, ma col tempo e con l’allenamento, mi sono adattato per trovare spazio in campo. Oggi sono un calciatore molto più versatile, posso giocare in diversi ruoli. Spero di continuare questa crescita qui alla Fiorentina“.