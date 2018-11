Fiorentina, Gerson: "La Juve non è imbattibile. Chiesa diabolico"

Fonte: firenzeviola.it

L'edizione odierna de Il Corriere dello Sport-Stadio propone questa mattina un'intervista al centrocampista viola Gerson, che oltre a parlare della sua stagione a Firenze si sofferma anche sulla partitissima di domani sera contro la Juventus. Ecco le sue parole più importanti: "Domani servirà soprattutto la testa" esordisce il brasiliano: "La Juventus è una squadra bellissima, ci sono campioni del calibro di Ronaldo, Douglas Costa, Matuidi... ma potrei continuare. Se è imbattibile? Non si può essere imbattibili nel calcio. Noi vogliamo vincere: servirà personalità, quantità e tanta, tantissima testa. E poi, ripeto, non saremo soli. Non ci dovremo distrarre, semmai dovremo essere abili a prendere energia dal nostro pubblico, perché una cosa è certa: noi non molliamo mai, figuriamoci domani. Se sono rimasto stupito da Chiesa? Quando l'ho visto giocare l'anno scorso ho pensato: "Questo è fortissimo". Ora che ci gioco insieme penso che sia più diabolico di quanto potessi pensare. Con chi ho legato di più? Milenkovic, Vlahovic e Biraghi. Che effetto mi farà affrontare Ronaldo? Dovrò innanzi tutto pensare che non sono davanti alla play-station... non avrei mai pensato di affrontarlo. Cosa servirà domani? Il coraggio di fare tutto, anche di cercare l'uno contro uno più impensato, senza paura ma con sfrontatezza".