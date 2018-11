Fiorentina, Gerson non ha ancora convinto: i numeri del brasiliano

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'edizione odierna del Corriere Fiorentina, analizzando alcuni singoli della squadra di Pioli, dedica spazio anche a Gerson. Il brasiliano - si legge - non è tra i bocciati ma tra i rimandati sì. Quasi sempre titolare (10 volte su 12) non ha ancora convinto. E pensare che doveva essere quello che, col suo talento e la sua fantasia, accendeva il gioco: un solo gol (all’esordio col Chievo), un solo assist (nella stessa partita), soltanto 0,9 passaggi chiave di media a gara e un contributo, anche in termini di corsa, spesso insufficiente: con 9,192 km percorsi di media il brasiliano, tra i titolari è, dopo Pjaca, il giocatore che corre di meno. Il dato in controtendenza? Quello dei falli subiti. Sono 31, che gli valgono quinto posto assoluto in Serie A. A Bologna, salvo sorprese, Pioli gli darà un’altra opportunità. Con la speranza che abbia l’interruttore acceso.