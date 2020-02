© foto di Federico De Luca

Rachid Ghezzal, attaccante della Fiorentina, ha parlato così nel corso della trasmissione "Tribune Sports" su BeIn Sports in Francia: "Il mio obiettivo era quello di recitare un ruolo da protagonista in Serie A. E' una situazione complicata per me, non sono soddisfatto dei minuti che ho giocato fino a questo momento. La Nazionale? Sono molto felice e orgoglioso per la vittoria dell'Algeria in Coppa d'Africa anche se sono un po' arrabbiato perché avrei voluto essere anche io tra i protagonisti. Ovviamente non contesto le scelte del ct, che sono assolutamente legittime".