Fiorentina, Gil Dias: "All'inizio i tifosi mi guardavano con sospetto"

Intervista concessa ai taccuini del quotidiano portoghese Record da Gil Dias, laterale offensivo che la Fiorentina ha acquistato questa estate ed è andato a segno per la prima volta con la nuova casacca domenica a Verona contro l'Hellas: "E 'stato un gol con un sapore molto speciale visto che era il primo e per la fiducia che mi può dare in futuro. E' stato anche importante per guadagnare un po' di credito dai tifosi che mi guardavano inizialmente con sospetto visto che sono un giovane sconosciuto in Italia. Bruno Gaspar? E' stato un aiuto importante per il mio adattamento alla città e al club. Si è dimostrato un grande amico e sono sicuro che nascerà una grande amicizia. Condividiamo l'ala destra della Fiorentina ed i frutti si cominciano a vedere".