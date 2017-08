Fiorentina, Gil Dias: velocità, dribbling e uno sponsor chiamato Mendes

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo il lungo tira e molla per Jesé Rodríguez, la Fiorentina è pronta a chiudere per un altro esterno d'attacco. Un profilo meno accattivante rispetto a quello dell'esterno del Paris Saint-Germain, ma allo stesso tempo più giovane e sicuramente interessante. Parliamo del classe 1996 Gil Bastião Dias, ala mancina di proprietà del Monaco. Non è in Francia però che il talentino della scuderia Mendes è riuscito a conquistare spazio e prima popolarità. Nell'ultima stagione e mezzo è tornato infatti a giocare in patria, in Portogallo, tra Varzim (sei mesi) e Rio Ave (2016-2017). Due avventure in prestito per continuare il suo percorso di crescita: la prima in Segunda Liga con sei gol e un assist in 15 presenze, la seconda nella massima divisione portoghese con otto reti, sette assist, 39 presenze e tanti, tanti consensi tra gli addetti ai lavori. Velocità, dribbling e cambio di passo per una Fiorentina sempre più verdeggiante. Dias, in prestito biennale con diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro, è sempre più vicino.