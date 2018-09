Fiorentina, Gilberto può restare al Fluminense in Brasile

© foto di Federico De Luca

Come riporta il media brasiliano globoesporte.com, il futuro del terzino viola in prestito al Fluminense, Gilberto, potrebbe essere deciso a partire dalla prossima settimana. Nonostante il 25enne sia ai box per un problema al ginocchio, infatti, la società brasiliana sta prendendo i primi contatti con la Fiorentina per prolungare la permanenza di Gilberto in maglia rosso-verde. La Fiorentina - scrive Firenzeviola.it - non vorrebbe rinnovare il prestito ma aprire le trattative per una cessione a titolo definitivo anche vista la scadenza del contratto a giugno 2020. Il Fluminense ci pensa.