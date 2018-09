Fiorentina, gioiello Lafont: tesoro viola preferito all'ucraino Lunin

© foto di Giacomo Morini

Alban Lafont è il nuovo gioiello in casa Fiorentina. Il Corriere Fiorentino elogia il "Donnarumma di Francia", scrivendo che i media transalpini spingono forte sul ct campione del mondo Didier Deschamps perché lo convochi al più presto in Nazionale. Un investimento da sette milioni di euro, più uno di bonus in caso di qualificazione alla prossima Europa League, quello fatto dai viola durante l'estate che va verso la conclusione. Corvino e Freitas lo hanno preferito a Lunin, ucraino poi finito al Real Madrid, dopo aver capito la valutazione mostre dell'Udinese per Meret, acquistato dal Napoli.