Fiorentina, giornata di visite: al centro sportivo ag. Pioli e Soucek

© foto di Giacomo Morini

Via vai al centro sportivo della Fiorentina. Come riportato da firenzeviola.it, nel pomeriggio hanno infatti fatto visita ai viola Bruno Satin e Pavel Paska. I due lavorano insieme: il primo è molto vicino al tecnico Stefano Pioli ed è probabile che abbia affrontato la situazione contrattuale dell'ormai ex allenatore gigliato. Il secondo cura da vicino gli interessi di Patrik Schick, ma soprattutto di Tomas Soucek, regista dello Slavia Praga, nel mirino dei toscani. Giornata di visite: al CS Davide Astori è stato avvistato anche Michelangelo Minieri, tra i cui assistiti figura anche Gaetano Castrovilli, giovane talento attualmente in prestito alla Cremonese.