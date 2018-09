Fiorentina, gli alti e bassi di Gerson: per questo può rifiatare con la Samp

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Come sottolinea stamani la Repubblica, Gerson è stato l'unico acquisto estivo che Stefano Pioli ha scelto di inserire tra i titolari contro il Napoli. Un talento che però soffre di indolenza, a detta di Walter Sabatini (che due anni or sono lo portò alla Roma). Il brasiliano non riesce a spingersi oltre i propri limiti, ed è un problema soprattutto di testa perché contro il Chievo ha mostrato sprazzi di fantasia e di concretezza, anche al servizio della squadra. Doti che con Udinese e Napoli non hanno trovato continuità. Per questo il tecnico viola potrebbe pensare a un altro centrocampo domani a Genova, magari con Edimison Fernandes come mezzala per permettere a Gerson di rifiatare e provare a liberare nel ruolo naturale il calciatore in prestito con diritto di riscatto dal West Ham.