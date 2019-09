© foto di Giacomo Morini

La Fiorentina non è riuscita a completare il suo mercato in uscita con i vari esuberi che sono rimasti in rosa. Dabo, Thereau, Cristoforo ed Eysseric non sono riusciti a trovare una sistemazione e almeno fino alla prossima sessione di mercato rimarranno a Firenze. Secondo quanto scrive La Nazione, tra l'altro, il poker di esuberi vale circa 8,8 milioni. Una cifra che potrebbe trasformarsi in un vero e proprio tesoretto. Il prezzo pregiato è sicuramente Bryan Dabo il cui prezzo è sui 3,5 milioni di euro.