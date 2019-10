Fiorentina, gli incubi interisti alle spalle: a Firenze c'è un Dalbert nuovo

Dopo un avvio stentato, dettato in parte anche dalle difficoltà del calendario, la Fiorentina dà l'impressione di star ingranando. Tra gli interpreti che più stanno giocando sopra le aspettative, c'è Dalbert. Soprattutto per il background con cui il laterale brasiliano arrivava quest'estate alla coorte di Montella: alle spalle, infatti, c'erano due stagioni disputate nettamente sotto il livello della sufficienza all'Inter, con Spalletti. Più mugugni sul suo conto che cross azzeccati, il curriculum milanese del classe '93 non era esattamente dei più splendenti, e i livelli da lui mostrati al Nizza sembravano solamente un lontano ricordo. E invece il tandem tecnico Pradè-Montella ha deciso di puntare su di lui, in una veste nuova. Stop con le richieste da terzino puro, e una collocazione leggermente più avanzata in campo: da quarto di difesa, a quinto di centrocampo. Una zolla nella quale può far fruttare con miglior profitti le sue doti da cavalcatore della fascia. Riscoperte in quel di Firenze, dopo gli incubi vissuti a San Siro: quella di Dalbert, ad oggi, è la dimostrazione che a volte è possibile ritrovare la giusta strada, se si è messi nelle condizioni per farlo. Da parte sua, mister Montella spera senz'altro che il livello delle prestazioni offerte dall'ex interista rimanga tale... E per il momento si gode i frutti del proprio lavoro.