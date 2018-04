Fiorentina, gli occhi dell'Inter su Veretout

© foto di Federico Gaetano

L'Olympique Marsiglia di Rudi Garcia vorrebbe un centrocampista e, per questo, ha messo gli occhi su Jordan Veretout, calciatore di proprietà della Fiorentina. Dalla Francia sostengono che Veretout sia il giusto rimpiazzo per Zambo Anguissa, molto richiesto in Premier. Su di lui anche Lione e Inter.