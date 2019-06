© foto di Giacomo Morini

Gabriele Gori, attaccante della Fiorentina che nell'ultima stagione ha giocato al Foggia prima e al Livorno poi, ha parlato ai microfoni di FirenzeViola.it: "Il mio desiderio e le mie speranze sono quelle di partire per il ritiro con la Fiorentina a Moena. Non vedo l'ora di conoscere Montella, scoprire come lavora sul campo, dare il massimo e cercare di capire cosa e come posso fare per presentarmi nel migliore dei modi ai suoi occhi".

Che esperienza è stata il Mondiale Under 20?

"Sono rimasto molto contento della convocazione, abbiamo fatto un gran cammino, ma ho giocato poco a causa di alcune scelte del commissario tecnico secondo me non adeguate. Ognuno però la vede in modo diverso, mi dispiace solamente perché avrei potuto dare tanto a quel gruppo".