Fiorentina, Hagi: "Non sono pentito della scelta. Adesso voglio giocare"

© foto di Federico De Luca

Ianis Hagi, giovane fantasista della Fiorentina, ha parlato all'emittente rumena DolceSport, facendo il punto sulla sua prima stagione a Firenze: "La stagione è stata difficile perché abbiamo giocato molto, ma per me è stata vincente, e penso di averlo dimostrato nell'ultima gara, quando ho giocato. Non ho nessun rammarico nell'aver scelto la Fiorentina: adesso sono in un campionato più difficile e competitivo, e mi alleno con giocatori ottimi e di alto livello. Da qui in avanti però spero di giocare sempre".