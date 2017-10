Fiorentina, Hagi: "Sono deluso. Mi alleno bene ma non gioco"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ianis Hagi, attaccante della Fiorentina impegnato nel ritiro della Romania U21, ha esternato le sue sensazioni sull'esperienza in maglia viola ai microfoni della testata rumena ProSport: "Sono molto deluso perché mi sono allenato bene e ho avuto progressi riconosciuti da tutti: pensavo di poter giocare ma niente da fare. Dicevano che in estate sarei potuto andarmene in prestito ma la verità è che nessuno me ne ha parlato. Il calcio comunque è così, questi brutti momenti si superano continuando a lavorare. Vedremo presto come sarà il mio futuro".