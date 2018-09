Fiorentina, Hancko: "Firenze è la città più bella del mondo"

Fonte: Firenzeviola.it

© foto di Giacomo Morini

Queste le parole di David Hancko nel post partita di Fiorentina-Spal: “Stasera è una serata perfetta, sono molto felice per la mia prima partita con la maglia viola. Tutto ciò è molto bello per me e per la mia famiglia. Il pubblico del Franchi? Per noi è stato bellissimo, ogni partita che giochiamo in casa c’è un entusiasmo incredibile: grazie a tutti. La lingua italiana? Lavoro molto prima sul campo e poi a casa con l’insegnante, via Skype. La città di Firenze? E’ la città migliore del mondo, io però sono qui per il calcio. Ora sono focalizzato sugli allenamenti, devo migliorare le mie qualità. Spero di giocare più possibile ma so che la nostra squadra è forte. Il mister? E’ il migliore tecnico che abbia mai avuto, è molto importante ed ha un bel carattere. Giocare a San Siro? E’ un sogno… avevo conosciuto Hamsik a Napoli e ora conoscerò Skriniar: è un sogno”.