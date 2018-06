Fiorentina, Hancko: "In viola perché hanno mostrato grande interesse"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

David Hancko, primo acquisto della campagna estiva della Fiorentina, ha voluto salutare lo Zilina attraverso alcune dichiarazioni rilasciate al sito ufficiale del club slovacco. Ecco le parole del neo-difensore viola, che arriverà a Firenze nel giro dei prossimi giorni: "Lo Zilina mi ha dato un’opportunità importante fin dal 2013 e gliene sarà grato per sempre. Il mio addio si è concretizzato molto rapidamente: per me c'erano anche altre offerte, in particolare dalla Spagna e dall’Italia. Giocare in Serie A è un sogno che si avvera. Sono venuto a salutare al campo ma già stasera partirò per l’Italia. Perché la Fiorentina? E' una risposta difficile da dare: i viola hanno avuto un grande interesse per me e adesso devo dare il meglio per loro".