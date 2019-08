Fiorentina, Hancko può finire a Empoli: ipotesi prestito

© foto di Federico De Luca

David Hancko è in uscita dalla Fiorentina. Oggi i suoi agenti sono infatti arrivati a Firenze per incontrare Daniele Pradè e nel suo futuro potrebbe esserci l'Empoli. i viola vorrebbero cedere il calciatore in prestito, per farlo crescere ancora e gli azzurri si stanno facendo avanti, dopo aver provato a inserirlo nell'affare di qualche settimana fa per il passaggio di Bennacer in viola, poi finito al Milan.

Si più fare - A gennaio lo slovacco aveva detto no all'Empoli ma adesso ha aperto la porta. Occhio però a eventuali concorrenti che potrebbero inserirsi, per un mancino che nello scorso inverno - tra le altre - era stato adocchiato persino dallo Zenit San Pietroburgo. a riportarlo è FirenzeViola.it.