Fiorentina-Hellas Verona, i convocati di Juric: Di Carmine out. Ceccherini stringe i denti

Grandi problemi in attacco per Juric in vista della sfida contro la Fiorentina dopo il forfait anche di Di Carmine, out per una lesione di primo grado all'adduttore. Il tecnico gialloblu è stato costretto a chiamare Yeboah e Bertini dalla Primavera per non avere a disposizione il solo Salcedo in avanti. Ecco la lista completa dei convocati dell'Hellas Verona:

Portieri: Silvestri, Berardi, Pandur

Difensori: Dimarco, Faraoni, Lovato, Udogie, Cetin, Ceccherini, Ruegg, Gunter, Magnani, Dawidowicz, Amione

Centrocampisti: Veloso, Lazovic, Ilic, Zaccagni, Tameze, Colley, Danzi

Attaccanti: Salcedo, Yeboah, Bertini