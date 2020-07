Fiorentina-Hellas Verona, le formazioni ufficiali: tridente a sorpresa Sottil-Kouamè-Ribery

Sono state appena annunciate le formazioni ufficiali di Fiorentina e Hellas Verona, che scenderanno in campo alle ore 19.30 tra le mura dello stadio Franchi per il 32° turno del campionato di Serie A. Tridente a sorpresa per i viola, con Sottil-Kouamè-Ribery e le esclusioni eccellenti di Chiesa e Cutrone. I gialloblù rispondono invece senza Zaccagni dal 1' e col grande ex Di Carmine principale terminale offensivo.

Queste, nel dettaglio, le scelte dei due allenatori:

Fiorentina (3-4-3): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Igor; Lirola, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Sottil, Kouamè, Ribery. All.: Iachini.

Hellas Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Gunter, Kumbulla; Faraoni, Amrabat, Veloso, Dimarco; Pessina, Lazovic; Di Carmine. All.: Juric.