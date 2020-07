Fiorentina, Higuain può essere la chiave per cedere Chiesa alla Juventus

Federico Chiesa non rinnoverà il contratto con la Fiorentina e il club viola dunque punterà a trovare la migliore soluzione per cederlo guadagnando al massimo dal suo addio. La valutazione resta 70 milioni di euro, cifra che però potrebbe essere raggiunta anche tramite contropartite tecniche. Barone e Pradè sono convinti che il primo club che si farà avanti sarà la Juventue e a tal proposito sono due i nomi che verranno messi sul tavolo per provare ad accelerare: il primo è quello di Romero, messo a bilancio dai bianconeri per 26 milioni di euro; il secondo e molto più suggestivo è quello di Gonzalo Higuain. Il Pipita piace a tutti in casa viola e nonostante i 7 milioni di ingaggio, allungando l'intesa rispetto al 2021 (data di scadenza con la Juve), l'operazione potrebbe essere fattibile. Una suggestione però, anche se la Fiorentina, in caso di approccio da parte della Vecchia Signora per l'esterno offensivo, cercherà di mettere proprio l'argentino sul tavolo della trattativa. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.