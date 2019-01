Vitor Hugo, difensore della Fiorentina, dopo il successo contro il Torino è intervenuto al microfono di Rai Sport: "Non è stato facile oggi, in questo stadio, dove è sempre difficile battere il Torino. Lavoriamo dal 5 gennaio per questa partita e oggi siamo felici per il risultato. La Coppa Italia per noi è tanto importante. Ci sono tante partite per arrivare in fondo e ci proveremo".