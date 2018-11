Fiorentina, Hugo: "Grande gara con la Roma. Ora battiamo il Frosinone"

Fonte: Firenzeviola.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

A margine di un veneto commerciale legato allo sponsor a Campi Bisenzio, il difensore della Fiorentina Vitor Hugo ha parlato di vari temi legati all'attualità viola. Queste le sue parole riportate da FirenzeViola.it: "Il pareggio contro la Roma? Dopo la partita eravamo arrabbiati ma ci siamo già ripresi. Devo ringraziare tutti per avermi aiutato in maglia viola. Anche contro il Torino avevo ricevuto complimenti, lavoro sempre molto per dare il meglio. Contro la Roma era difficile e abbiamo fatto una grande partita, non solo io ma tutta la squadra. La prossima partita contro il Frosinone? E' importantissimo vincere a Frosinone, anche visto il tanto tempo che non riusciamo a vincere. In più vogliamo i 3 punti in trasferta. Siamo felici e cercheremo di continuare così: cercheremo di arrivare nelle prime posizioni".