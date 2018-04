Fiorentina, Hugo: "Napoli difficile. Tutta Italia ci guarda dopo Inter-Juve"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il difensore della Fiorentina, Vitor Hugo, ha parlato ai microfoni di Radio Bruno in vista della gara di domenica sera contro il Napoli. "Sarà una partita difficile che sarà vista da tutto il paese. Quando giocheremo noi si saprà già il risultato di Inter-Juventus e con tutti gli occhi dell'Italia addosso dovremo fare bene per questo ma anche per noi, per proseguire il nostro percorso. Giocheremo sperando di arrivare più in alto possibile".