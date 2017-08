Fiorentina, Hugo: "Qui mi sento a casa. Chiesa ha talento brasiliano"

© foto di Giacomo Morini

Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport troviamo una lunga intervista al difensore della Fiorentina Vitor Hugo. Il centrale parla dei suoi modelli, Thiago Silva e Felipe Melo, spende parole d'elogio per Miranda e Douglas Costa, prima di passare alla Fiorentina: "Kalinic è un grande bomber, speriamo di averlo ancora con noi. Chiesa? Siete sicuri che non abbia qualche discendenza brasiliana? Ha classe sudamericana. Pioli? È un piacevole martello, io cerco sempre di imparare. In Italia il primo pensiero è non prendere gol; in Brasile è cercare di fare un gol in più rispetto all’avversario. Qui mi sento a casa".