Fiorentina, i convocati per il Genoa. Out Laurini e Hugo

Questi i giocatori viola convocati dal tecnico Stefano Pioli chiamati alla trasferta di Genova per la sfida contro il Grifone: problemi in difesa dove mancheranno Laurini per squalifica e Hugo per infortunio:

Portieri: Brancolini, Cerofolini, Sportiello.

Difensori: Biraghi, Gaspar, Hristov, Milenkovic, Olivera, Pezzella, Ranieri.

Centrocampisti: Badelj, Benassi, Cristoforo, Veretout.

Attaccanti: Chiesa, Gil Dias, Eysseric, Falcinelli, Saponara, Simeone, Thereau.