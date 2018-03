Fiorentina, i Della Valle blindano Chiesa: servirebbe un'offerta clamorosa

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Spazio al futuro di Federico Chiesa sulle pagine del Corriere Fiorentino: come spiega il quotidiano, il padre Enrico ha saputo mettere a sua disposizione la grande esperienza nel calcio per il figlio e Federico ha voglia di diventare grande, ma senza correre troppo. Il suo futuro è tutto azzurro e, almeno per il prossimo anno, anche viola. Servirebbe un’offerta clamorosa per far tentennare la Fiorentina: i Della Valle infatti vogliono ripartire da lui per costruire una squadra più forte. E lui è pronto a prendere la sua Fiorentina per mano, magari con la qualificazione europea in tasca.