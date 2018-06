Fiorentina, i dettagli della proposta per Meret. Resta viva l'idea Pulgar

© foto di Federico De Luca

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola snocciola i dettagli della proposta che la Fiorentina avrebbe messo sul tavolo dell'Udinese per arrivare al portierino Alex Meret, reduce dal prestito stagionale alla Spal. Prestito con obbligo di riscatto a 18 milioni di euro per i viola che seguono con forza, per la mediana, sempre il cileno Erick Pulgar del Bologna.