Fiorentina, i colpi ufficiali: tre giovani promesse in attesa dei big

Come noto il mercato in entrata della Fiorentina entrerà nel vivo solo ad agosto. Prima per il ds Pradè e l'ad Barone penseranno alle tante cessioni messe in conto dalla nuova proprietà. Qualcosa però, in attesa dei colpi ad effetto, si è già mosso soprattutto grazie al lavoro della precedente dirigenza. Aleksa Terzic e Szymon Zurkowski sono infatti colpi che erano già stati chiusi negli scorsi mesi, così come Jacob Rasmussen dall'Empoli. Conferma invece per Pietro Terracciano dopo i 6 mesi di prestito della scorsa stagione.

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Ceccherini, Biraghi; Benassi, Veretout, ZURKOWSKI; Chiesa, Simeone, Saponara. All: Montella (confermato).