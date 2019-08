© foto di Federico De Luca

Federico Chiesa e il futuro. Tuttosport oggi in edicola traccia il profilo di un giocatore che al momento non sarebbe entusiasta della permanenza. La società non si è discostata dalla propria posizione: la Fiorentina non lo cede, nonostante il rifiuto della punta di sottoscrivere il rinnovo. Un braccio di forza con segnali precisi da parte del club: Chiesa non è più vicecapitano e il presente è tutto da definire. La Juventus segue con attenzione ma i Viola continuano a non sentirci: il figlio d'arte resta a Firenze.