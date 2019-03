© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Soltanto sei i giocatori della Fiorentina convocati dalle rispettive Nazionali. Cinque, però, sono calciatori che sulla carta dovrebbero essere titolari di Italia, Serbia, Colombia e Argentina, non certo le ultime del ranking. Poi, pure Dusan Vlahovic, prospetto del calcio serbo e chiamato per gli impegni dell'Under 19. Due gli azzurri. Cristiano Biraghi e Federico Chiesa, non c'è Marco Benassi.

Italia

Cristiano Biraghi, Federico Chiesa

23.3 Italia-Finlandia

26.3 Italia-Liechtenstein

Serbia

Nikola Milenkovic

20.3 Germania-Serbia

25.3 Portogallo-Serbia

Argentina

German Pezzella

22.3 Argentina-Venezuela

26.3 Marocco-Argentina

Colombia

Luis Muriel

22.3 Giappone-Colombia

26.3 Corea del Sud-Colombia

Serbia U19

Dusan Vlahovic

20.3 Ucraina U19-Serbia U19

23.3 Serbia U19-Belgio U19