Fiorentina, i numeri dopo 10 turni: bene la difesa. I gol dal centrocampo

© foto di Federico De Luca

Settimo posto in classifica per la Fiorentina: un piazzamento rispecchiato dai numeri della squadra gigliata. Oggettivamente, nella media: il miglior dato è quello dei gol subiti, quarto posto in graduatoria per i ragazzi di Pioli. Da evidenziare la provenienza dei gol: la Fiorentina è tra le poche squadre in cui il miglior marcatore è un centrocampista, Marco Benassi.

I numeri della Fiorentina

Gol fatti (settima in Serie A): 16

Gol subiti (quarta in Serie A): 8

Miglior marcatore (decimo in Serie A): Marco Benassi 4 gol

Miglior assist-man Cristiano Biraghi 2 assist

Chilometri percorsi (decima in Serie A): 107,814

Numero di tiri (ottava in Serie A): 109

Parate (quindicesima in Serie A): 25

Numero legni colpiti (diciannovesima in Serie A): 1

Numero legni subiti (seconda in Serie A): 2

Percentuale possesso palla (quattordicesima in Serie A): 49,5%

Precisione passaggi (quattordicesima in Serie A): 79,3%

Disciplina (quattordicesima in Serie A): 24 cartellini gialli, 0 cartellino rosso