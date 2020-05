Fiorentina, i positivi scendono a tre. Scetticismo sul maxi-ritiro in hotel

vedi letture

La ripresa della Serie A rimane fortemente in bilico, e quella di oggi si prospetta come giornata campale per la definizione di quella che sarà o meno una ripresa del massimo campionato. In casa Fiorentina nessuna presa di posizione ufficiale ancora, ma la posizione più accreditata sembra essere quella che vede i viola se non proprio a fianco, a stretta distanza dal nugolo di società che nella serata di ieri hanno fatto pervenire la loro voce ai corridoi dei governanti e del Comitato che l'accompagna, per opporsi ad alcuni punti proposti dal protocollo sanitario. Temi roventi sono la responsabilità penale dei medici, e soprattutto l'idea di doversi asserragliare dentro la bolla del maxi-ritiro, che per le società il cui centro sportivo è sprovvisto di foresteria - come nel caso della Fiorentina - significa prenotare un intero hotel e trasformarlo nel proprio bunker personale. Un'eventualità che non sembra convincere il club viola, che infatti ufficiosamente si dice scettico. All'atto pratico, oltre le parole, non ha ancora prenotato alcuna struttura. Buone notizie arrivano invece dal fronte sanitario interno: i positivi sono calati di un'altra unità rispetto all'ultima rilevazione, dimezzandosi nel complesso. Dei sei - tutti asintomatici e in buona salute - annunciati in (ri)partenza si è adesso arrivati a tre.