Fiorentina, i rumors su Sarri e Iachini all'ultima chance: l'Udinese è già decisiva

La sfida di domenica contro l'Udinese potrebbe essere già decisiva per la panchina della Fiorentina e dunque per Giuseppe Iachini. Le pressioni sul tecnico sono forti e, anche se la proprietà non ha dato un vero e proprio ultimatum al tecnico, l'imperativo è vincere per evitare di trovarsi alle prese con una crisi irrecuperabile e dunque con un nuovo cambio alla guida tecnica. In più, ad agitare le acque intorno all'allenatore, oltre ai malumori dei tifosi, ci sono anche diversi rumors intorno a Maurizio Sarri, che sarebbe il tecnico individuato per l'eventuale sostituzione di Iachini. Addirittura si parla di una cena avvenuta martedì sera tra i dirigenti e lo stesso tecnico ex Juve, che però la società ha smentito nettamente. In ogni caso, la panchina è tutt'altro che salda e i prossimi 90 minuti saranno ad altissima tensione. A riportarlo è l'edizione fiorentina de La Repubblica.